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今日 18:08 重要通告 港股直擊

長和歐洲3集團半年EBITDA增33%

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長和(00001)表示，於去年11月組成Wind Tre合資企業後，歐洲3集團於6月底的活躍客戶總人數為4520萬名，按年增加69%。此項增益交易令歐洲3集團以呈報貨幣計算的收益、EBITDA及EBIT大幅攀升。

期內，EBITDA為112.55億元，按年增33%；EBIT為75.1億元，按年增39%；收益則增10%至332.15億元。以當地貨幣計算，EBITDA及EBIT分別增長40%及46%；收益增17%，主要來自Wind Tre合資企業的新增貢獻。

至於和記電訊香港，上半年EBITDA按年跌1%至13.09億元；EBIT跌11%至4.94億元，主要由於流動電訊漫遊收益，及硬件銷售額持續減少，但因上客成本下降而部分抵消。EBIT進一步受到去年下半年展開的續期，及新增頻譜牌照的牌照費攤銷增加所影響。

期內，收益按年減少6%至50.69億元，主要由上半年低毛利的硬件銷售減少所拖累。6月底，和電香港於香港及澳門的活躍流動電訊客戶總人數約為330萬名。

另外，和電香港在7月訂立協議，以約145億元現金代價出售其固網電訊業務。交易須待股東批准，並預期於今年10月完成。集團已承諾投票贊成上述交易。

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