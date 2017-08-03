重要通告 港股直擊

長和(00001)公布，截至6月底止半年零售部門EBITDA為65.27億元，按年跌0.53%；EBIT為52.32億元，按年跌1.99%。以當地貨幣計算，EBITDA及EBIT分別按年增長3%及1%。

期內，收益為735.57億元，與去年同期相若；以當地貨幣計算則按年增3%。

集團指出，保健及美容產品分部佔部門EBITDA之94%，錄得穩固增長率，以當地貨幣計算的收益及EBITDA分別增加7%及3%，主要由店舖數目增加7%至6月底的1.3萬家，及按年店舖銷售額增長1.3%所帶動，當中尤其是亞洲及歐洲保健及美容產品分部於上半年分別錄得以當地貨幣計算EBITDA增長17%及4%。

期內，保健及美容產品分部之按年店舖銷售額增長維持1.3%穩健水平，當中亞洲及東歐市場錄得理想增長。而屈臣氏中國的跌幅亦收窄；英國保健及美容產品分部的店舖銷售額雖輕微下跌，惟其表現仍較英國零售市場指數為佳。

此部門最大溢利來自中國保健及美容產品分部，其以呈報貨幣計算的業績受到人民幣貶值5%的負面影響。以當地貨幣計算收益按年增長4%，反映店舖數目增加15%，但因成熟店舖錄得6.2%按年店舖銷售額跌幅而部分抵消。

截至6月底，零售部門在24個市場有超過1.35萬家店舖。集團表示，零售部門計劃於今年下半年繼續透過自然增長擴大其店舖網絡，以及專注於發展大數據分析，以輔助其遍布全球的店舖網絡。