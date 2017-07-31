重要通告 港股直擊

石四藥集團(02005)發盈喜，預期截至6月底止，中期盈利按年增長不少於30%，去年同期盈利2.1億元。

該公司表示，盈利上升主要因為大輸液銷量及平均售價增加、產品整體毛利率增加，以及期內沒有授出購股權開支。