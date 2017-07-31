重要通告 港股直擊

萬裕科技(00894)發盈喜，預期截至6月底止，中期業績將錄得淨溢利，去年同期虧損2851.3萬元。

該公司指出，業績由虧轉盈主要因為期內收入和毛利顯著增長，以及投資物業公允值變動。