今日 19:28
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中國奧園(03883)發盈喜，預期截至6月底止中期純利按年增長不低於40%。去年同期股東應佔溢利5.67億元人民幣。
該公司稱，盈利增長主要由於期間交付予買家的總建築面積增加所致。
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