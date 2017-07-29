今日 16:42
重要通告
港股直擊
信義光能(00968)公布，截至6月底止中期業績，股東應佔溢利12.55億元，按年增長12.47%。每股基本盈利18.25仙，中期息派8仙。
期內，收益53.1億元，按年上升67.24%。
強積金買A股 港交所促加碼
今日信報
從《打死不離3父女》看印度文化五件事
譚淑美
｜
今日信報
【信報月刊】歷史血的教訓 貨幣僅是信…
阿里下一步走出去
方立祺
｜
今日信報
【信報月刊】港股進牛市 劍指歷史高位…
生物科技在港有可為
StartupBeat
Parallels between Wing Chun and businesses
Elliott Zaagman｜ EJ Insight
中國環境改善 利好亞洲前景
許長泰
｜
財富管理
【計量分析】八月兩個模式
即巿股評 ｜ 今日 07:00
滙控:再回購最多20億美元股份
港股直擊 ｜ 今日 12:04
中國擬開放5城聘菲傭 月薪或達1.5萬
時事脈搏 ｜ 今日 10:20
滙控次季列賬稅前盈利升46% 再斥156億回購
港股直擊 ｜ 今日 12:56
滙控半年列賬基準稅前盈利增5%
重要通告 ｜ 今日 12:07
【盤房來料】大笨象或似友邦 整固後再爆上
即巿股評 ｜ 今日 12:59
開市焦點:7月埋單料二萬七爭持 滙控放榜
港股直擊 ｜ 今日 08:31
梁國雄收款案脫罪 官指控方舉證存疑點
時事脈搏 ｜ 今日 11:01
就業數據與蘋果業績 主導美股本周表現
國際財經 ｜ 今日 07:17
三星取代英特爾 膺晶片業「一哥」
國際財經 ｜ 今日 05:52
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2017 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞