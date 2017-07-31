港股直擊 香港財經 重要通告

恒生銀行(00011)公布，截至6月底止中期業績，股東應佔溢利98.38億元，按年增長22.9%，每股盈利5.15元，期內壞賬撥備減少6.94%至6.7億元。第二次中期股息為每股1.2元，上半年每股共派2.4元，較去年同期的2.2元，增加9.09%。

上半年，營業溢利按年上升23.29%至117.32億元。除稅前溢利116.46億元，增加22.6%。平均股東權益回報率(ROE)14.6%，升2.2個百分點。

若扣除貸款減值提撥及其他信貸風險準備前的營業溢利減少21.15%至124.02億元。期內，貸款減值提撥及其他信貸風險準備為6.7億元，按年減少6.94%。

淨利息收入增加7.37%至118.14億元；淨利息收益率1.94%，按年增加0.09個百分點。非利息收入上升39%。

截至6月30日止，普通股權一級資本比率為16.2%，一級資本比率為17.4%，總資本比率為20.2%，分別較去年底下跌0.4個百分點、0.5個百分點及0.6個百分點。成本效益比率為29.8%，按年跌2.9個百分點。

恒生銀行副董事長兼行政總裁鄭慧敏表示，該行上半年有良好的業績。淨利息收入及非利息收入有穩健增長，而各項業務的收入與溢利均有增加。隨着利率上升，該行積極管理資產及負債組合，淨利息收益率因此得以提高。

她稱，該行中國的資產負債表錄得穩健增長，同時繼續有效控制成本，但由於人民幣資金成本上升令息差收窄，對盈利帶來不利影響。她補充道，今年上半年環球經濟更趨穩定，但內地經濟持續去槓桿化加上國際的不明朗因素， 包括全球貿易和利率政策之未來走向，仍會為下半年經營環境帶來挑戰。

恒生銀行董事長錢果豐指出，上半年環球經濟有溫和增長，美國經濟次季有所回升，歐羅區亦保持平穩復甦。隨着環球經濟更趨穩定，該行對科技及業務營運基礎的投資，有助提升把握新業務機會的能力。