今日 20:54
重要通告
港股直擊
普匯中金國際(00997)公布，配售本金總額最多1.5億元新債券，年利率9%，到期日為發行日期後第2年。
該公司稱，所得款項淨額擬用於再融資的現有借貸、現有業務未來發展或用作一般營運資金。
美息不變 暗示9月啟動縮表
今日信報
書展書商 輸在無話題
占飛
｜
今日信報
板塊輪流炒 大市試衝頂
恒昇
｜
今日信報
49歲陳法蓉 感情收放自如
林艷虹
｜
今日信報
東風財務穩估值低 可持中長線
伊馬仕
｜
今日信報
無人車大熱 遺憾香港無寶可尋
StartupBeat
High-speed rail link may attract more mainlanders to Hong Kong
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
解開聯儲局退市密碼
陸庭龍
｜
財富管理
印度雜誌封面刊中國地圖刪西藏台灣
時事脈搏 ｜ 今日 10:24
【盤房來料】內房股貨源盡入強中手
即巿股評 ｜ 今日 13:03
何俊仁據報患癌 李柱銘:曾進行手術正康復
時事脈搏 ｜ 今日 11:33
騰訊傳磋商31億投資印度召車軟件Ola
國際財經 ｜ 今日 11:00
李柱銘:港人不能接受香港區域租予內地
時事脈搏 ｜ 今日 09:47
恒隆地產中期盈利增三成 息0.17元
重要通告 ｜ 今日 12:26
許家印超越王健林成中國地產首富
中國財經 ｜ 今日 10:29
高院不處理城大學生覆核劉小麗宣誓案
時事脈搏 ｜ 今日 16:14
香港寄出薯片罐偷運眼鏡蛇 美漢被捕
時事脈搏 ｜ 今日 09:39
【輪證贏家】恒指愈升愈要追？
即巿股評 ｜ 今日 10:42
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2017 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞