重要通告 港股直擊

普匯中金國際(00997)公布，配售本金總額最多1.5億元新債券，年利率9%，到期日為發行日期後第2年。

該公司稱，所得款項淨額擬用於再融資的現有借貸、現有業務未來發展或用作一般營運資金。