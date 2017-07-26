重要通告 港股直擊

華融投資(02277)發盈喜，預期截至6月底止中期業績，純利按年增長不少於兩倍。

截至去年9月底止，6個月純利2090.8萬元，每股盈利1.9仙。

該公司稱，盈利增長，主要由於直接投資及金融服務業務分部的回報增加。