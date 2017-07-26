重要通告 港股直擊

中國農產品(00149)建議股本重組，擬「5合1」後，「1供7」供股集資，每股供股價0.45元，集資額介乎10.45億元至13億元。

每股供股價0.45元，較停牌前經調整收市價1.205元折讓約約62.66%，發行23.22億股至28.89億股供股股份，相當於擴大後股本87.5%。

易易壹(00221)持有中國農產品20.17%，承諾認購5.55億股供股股份，將透過抵消中國農產品根據債券及2016年易易壹可換股票據結欠集團的未償還債務為交易付款提供資金。位元堂(00897)同意包銷最多8.6億股供股股份。金利豐將包銷9.07億至14.73億股供股股份。

集團另擬配售最高本金總額2.6億元可換股票據，亦向位元堂發行本金額1.4億元的可換股票據，兩項可換股票據均為5年期，年利率7.5厘，轉換價每股0.58元，較停牌前經調整收市價1.205元折讓約51.87%。若悉數兌換將分別轉換4.48億股和2.41億股，分別佔擴大後股本11.23%及6.05%。

集團表示，供股及發行票據所得資金，用於一般營運資金、償還債務及未來發展，為減輕現時具挑戰性的財務狀況之良機。

中國農產品同時表示供股計劃可能失敗。該公司已收到港交所上市科的負面反饋。上市科擔心不進行認購的少數股東之權益被大幅攤薄，集團尚未證明供股的條款屬公平合理並令上市科滿意。此外，證監會擔心上述交易是否不利於少數股東及違背收購守則的一般原則。

集團表示，不認同港交所及證監會的擔憂，並正尋求解決港交所及證監會的擔憂。