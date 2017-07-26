訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:17 重要通告 港股直擊

中國農產品1供7集資 接港交所負面反饋

中國農產品(00149)建議股本重組，擬「5合1」後，「1供7」供股集資，每股供股價0.45元，集資額介乎10.45億元至13億元。

每股供股價0.45元，較停牌前經調整收市價1.205元折讓約約62.66%，發行23.22億股至28.89億股供股股份，相當於擴大後股本87.5%。

易易壹(00221)持有中國農產品20.17%，承諾認購5.55億股供股股份，將透過抵消中國農產品根據債券及2016年易易壹可換股票據結欠集團的未償還債務為交易付款提供資金。位元堂(00897)同意包銷最多8.6億股供股股份。金利豐將包銷9.07億至14.73億股供股股份。

集團另擬配售最高本金總額2.6億元可換股票據，亦向位元堂發行本金額1.4億元的可換股票據，兩項可換股票據均為5年期，年利率7.5厘，轉換價每股0.58元，較停牌前經調整收市價1.205元折讓約51.87%。若悉數兌換將分別轉換4.48億股和2.41億股，分別佔擴大後股本11.23%及6.05%。

集團表示，供股及發行票據所得資金，用於一般營運資金、償還債務及未來發展，為減輕現時具挑戰性的財務狀況之良機。

中國農產品同時表示供股計劃可能失敗。該公司已收到港交所上市科的負面反饋。上市科擔心不進行認購的少數股東之權益被大幅攤薄，集團尚未證明供股的條款屬公平合理並令上市科滿意。此外，證監會擔心上述交易是否不利於少數股東及違背收購守則的一般原則。

集團表示，不認同港交所及證監會的擔憂，並正尋求解決港交所及證監會的擔憂。

下載港交所通告原文
  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。