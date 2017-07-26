金沙中國(01928)宣布，按美國公認會計原則，第二季收入淨額3.26億美元，按年增長37.55%。
總收益淨額18.2億美元，按年增22.97%。經調整物業EBITDA增長23%至6億美元。
期內，澳門威尼斯人次季經調整物業EBITDA為2.56億美元，按年增長4.92%，經調整EBITDA利潤率37.3%，增長0.7個百分點，收益6.87億美元，按年增長3.15%。
澳門巴黎人季內錄得經調整物業EBITDA為1.06億美元，收益3.61億美元，經調整EBITDA利潤率29.4%。
金沙中國(01928)宣布，按美國公認會計原則，第二季收入淨額3.26億美元，按年增長37.55%。
總收益淨額18.2億美元，按年增22.97%。經調整物業EBITDA增長23%至6億美元。
期內，澳門威尼斯人次季經調整物業EBITDA為2.56億美元，按年增長4.92%，經調整EBITDA利潤率37.3%，增長0.7個百分點，收益6.87億美元，按年增長3.15%。
澳門巴黎人季內錄得經調整物業EBITDA為1.06億美元，收益3.61億美元，經調整EBITDA利潤率29.4%。
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