重要通告 港股直擊

好孩子國際(01086)宣布，向Goodbaby China Holdings Limited收購Oasis Dragon Limited全部已發行股本，代價3.6億美元(約28.12億港元)。

代價中，1.2億美元(約9.41億港元)以現金支付；餘額按每股3.49元發行5.36億股代價股份支付。發行價相當於昨日(24日)收市價每股3.28元有約6.4%溢價。

Oasis Dragon Limited核心業務，包括自有品牌母嬰護理用品以及服裝產品的產品開發、品牌管理及分銷；及孕嬰童產品在中國的零售網絡。

Oasis Dragon Limited以自有品牌「gb」及「Family by GB」設計、開發及分銷母嬰護理用品和嬰兒及兒童服裝產品；擁有線上零售網絡包括自有網上平台「haohaizi.com」，及設於第三方線上平台的6間自營旗鑑店；4個線上主要賬戶的零售平台，該等賬戶均為中國領先的電商公司；線上出售產品予最終客戶的線上第三方零售商；另有977間自營店舖，與54名超市及大型超市營運商及團購客戶訂立銷售安排。

集團認為，與Oasis Dragon Limited結合，為集團通過擴大集團產品組合、改善增長及盈利能力、以自營零售網絡進一步加強其滲透率及抓住中國孕嬰童產品行業的增長契機，與終端客戶直接互動，從而進一步實施其一條龍垂直整合業務模式的機遇。