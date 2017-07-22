今日 07:40
重要通告
港股直擊
昂納科技(00877)發出正面盈利預告，料截至6月底止六個月純利按年將錄得不少於60%升幅，該升幅主要由於期內收入增長不少於15%，連同毛利率增長不少於4點子。
集團於預期將於8月公布中期業績。
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