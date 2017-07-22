重要通告 港股直擊

賽晶電力電子(00580)宣布，控股股東、主席兼執行董事項頡，以及執行董事龔任遠和岳周敏，按每股1.72元之作價向中國恒天控股出售集團合共1.25億股持股，相當於已發行股本約7.8%，套現約2.15億元。

出售作價較前收市價每股1.82元有約5.49%折讓。

完成後，項頡持股比由31.46%降至21.11%，不再為控股股東，但仍為單一最大股東；龔任遠及岳周敏的持股比分別由1.63%及0.28%，降至0.18%及0.12%。

集團預期出售事項將不會對其及其附屬的營運產生任何重大不利影響。