今日 17:30
重要通告
港股直擊
交通銀行(03328)公布，王江因工作調動原因，辭去副行長職務，今日起生效。
王江生自2015年8月起擔任交行副行長，任職期間勤勉敬業、恪盡職守，對他表示衷心感謝。
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