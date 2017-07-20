今日 12:36
重要通告
港股直擊
理文化工(00746)預期，截至6月底止中期盈利將按年增超過一倍。該公司去年同期盈利1.19億元。
該公司表示，盈利大增主要由於產品銷售量和價格上升所致。
該公司預期8月底公布中期業績。
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