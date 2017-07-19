今日 22:12
重要通告
港股直擊
大眾金融(00626)公布，截至6月底止，中期盈利2.38億元，按年上升18.85%，每股盈利21.7仙，派中期息5仙。
期內，營業收入7.85億元，增長2.02%。
港股8連揚 大時代後最勁
今日信報
劉曉波頭七全球祭 港1500人追思
另一種強勢股策略
呂梓毅
｜
今日信報
前列腺增生非小事 嚴重可誘發腎衰竭
楊協和醫生
｜
今日信報
受惠產品漲價 潤泥有力衝5元
周慧萍
｜
今日信報
發揮物聯網價值打造智慧城
StartupBeat
HK must change mentality to seize Belt & Road opportunities
Mark O'Neill｜ EJ Insight
中國企業的流動性陷阱
陸庭龍
｜
財富管理
電能中期盈利增16% 連特別息派8.27元
重要通告 ｜ 今日 16:49
【盤房來料】萬達賣資產由融創富力瓜分
即巿股評 ｜ 今日 13:32
朗豪坊放售 羅旭瑞:羅老太觀點重要資產慎重考慮
香港財經 ｜ 今日 12:41
長建中期盈利增3% 息0.67元
重要通告 ｜ 今日 17:05
楊元慶:聯想押注AI 已賭上身家性命
中國財經 ｜ 今日 16:13
李峰琦被控阻礙公職人員執行職務罪成
時事脈搏 ｜ 今日 12:51
港股午後再刷新逾兩年高 瑞聲爆升
港股直擊 ｜ 今日 13:49
港股締九連升 創57個月最長升浪
港股直擊 ｜ 今日 17:10
馮孝忠加盟恒地任首席財務總監
重要通告 ｜ 今日 16:56
半日反覆升80點 重磅股破頂
港股直擊 ｜ 今日 12:29
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2017 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞