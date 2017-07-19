重要通告 港股直擊

高陽科技(00818)表示，預期今年中期經營溢利較去年同期的2460萬元，大幅增加。

該公司表示，溢利增加因今年6月底完成出售一間附屬公司的收益，以及中期支付交易處理解決方案分類的營業額按年增加約70%。