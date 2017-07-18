重要通告 港股直擊

九號運通(00009)公布，就收購一間從事房地產項目開發管理及酒店管理業務的公司，訂立諒解備忘錄。

該公司認為，若收購交易落實，可進一步投資於以旅遊及商用物業為重心的房地產及酒店。