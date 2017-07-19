重要通告 港股直擊

融創(01918)公布，旗下融創房地產以438.44億元(人民幣‧下同)，向大連萬達商業收購13個文旅項目的91%股權，將以內部資源撥付。

公告指出，萬達不會向其發放3年期貸款296億元。該公司亦不會向萬達收購76家城市酒店。

13個文旅項目總建築面積合計約5897萬方米；其中，自持面積約927萬方米，可售面積約4970萬方米，可售面積約佔總建築面積的84%。

完成收購後，除能補充大量優質土地儲備和物業資產外，該公司未來也將繼續和萬達在其他項目上，以及電影等領域進一步探討和加大合作力度。