訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 22:13 重要通告 港股直擊

融創:13文旅項目可售面積佔84%

放大圖片

融創(01918)公布，旗下融創房地產以438.44億元(人民幣‧下同)，向大連萬達商業收購13個文旅項目的91%股權，將以內部資源撥付。

公告指出，萬達不會向其發放3年期貸款296億元。該公司亦不會向萬達收購76家城市酒店。

13個文旅項目總建築面積合計約5897萬方米；其中，自持面積約927萬方米，可售面積約4970萬方米，可售面積約佔總建築面積的84%。

完成收購後，除能補充大量優質土地儲備和物業資產外，該公司未來也將繼續和萬達在其他項目上，以及電影等領域進一步探討和加大合作力度。

下載港交所通告原文
  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。