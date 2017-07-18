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今日 18:15 重要通告 港股直擊

中海油服料中期虧損縮至3.7億人幣

中海油田服務(02883)公布，預期截至6月底止中期虧損降至3.7億元(人民幣‧下同)，去年同期虧損84.03億元。

該公司表示，虧損收窄主因去年同期計提商譽及固定資產減值損失71.44億元，今年同期無此類事項。

另外，該公司今年努力鞏固和開拓國內外市場，其中，裝備板塊的使用率有所提升、技術板塊的貢獻佔比有所增長。

此外，積極採取多種措施提高裝備板塊的使用率和技術板塊的產業化；在開源的同時通過加強設備自修、優化採辦模式等管理手段實現成本的有效下降。

下載港交所通告原文

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