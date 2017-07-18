今日 17:36
重要通告
港股直擊
東方證券(03958)公布截至6月底止中期業績快報，股東應佔淨利潤17.55億元(人民幣‧下同)，按年增長36.76%，每股盈利0.28元。
期內，收入46.28億元，按年上升59.98%。
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