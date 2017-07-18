訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 17:18 重要通告 港股直擊

國泰上半年載客量跌0.5%

放大圖片

國泰航空(00293)公布，與港龍航空合併結算，今年上半年載客量跌0.5%，而運力則上升1.1%。期內，載貨量上升11.5%，運力增加2.3%，而貨物及郵件收入噸千米數亦上升8.9%。

單計6月，合共載客281萬人次，按年下跌2.1%；乘客運載率跌0.4個百分點至85.1%；以可用座位千米數計算的運力則上升1.6%。

6月運載的貨物及郵件合共17.05萬公噸，按年升12.8%，而運載率68.3%，上升4個百分點。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力上升4.8%，而貨物及郵件收入噸千米數升11.3%。

對於今年上半年的表現，國泰航空行政總裁何杲表示，該公司在3月公布2016年全年業績時，預期今年經營環境持續嚴峻，而事實亦然。兩航空公司今年上半年表現令人失望，尤其與其他航空公司的激烈競爭，令客運收益率和收入加劇受壓。

國泰航空收益管理總經理卓立言表示，面對強大競爭，客運收益率持續受壓。雖然整體運載率維持高企，前艙需求有所回升，但經濟艙需求較為平滯，尤以短途航線為甚。

貨運商務總經理薩孟凱稱，6月貨運業務持續強勁，整體載貨量表現良好。新開辦的特拉維夫航線貨運需求殷切，而期內亦增加運載鮮活貨物、特殊貨物，以及往來亞洲和美國市場的玩具及汽車零件，預期航空貨運市場將持續暢旺，強勁勢頭將可持續至9月份傳統高峰期開始。

下載港交所通告原文
  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。