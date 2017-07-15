今日 21:23
重要通告
港股直擊
長江生命科技(00775)公布，截至今年6月底止，中期盈利1.7億元，按年減少9.42%，每股盈利1.77仙，不派中期息。
期內，收入23.14億元，下跌8.45%。
新盤半月賣千伙 超6月六成
今日信報
中介溢價的時空轉移
任志剛
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股指目標有數得計?
方立祺
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習廣思
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民主派4子喪失立會議員資格
蓮塘56公頃地擬建科學園
StartupBeat
Channel Islands: Where ‘one country, two systems’ is a win-win
Simon Shen｜ EJ Insight
炎夏至 提防美股現波動
Liz Ann Sonders
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財富管理
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壹傳媒售壹週刊等雜誌予黃浩 估值5億
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