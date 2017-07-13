重要通告 港股直擊

山東墨龍(00568)公布，修訂今年上半年業績預告，由原先預期中期虧損0至5000萬元(人民幣‧下同)，修正為預計盈利介乎500萬至1000萬元。去年同期虧損1.46億元。

該公司指出，業績修訂因上半年市場需求回暖，尤其是油田用管類產品需求增加，產品價格按年有所提升，經營業績有所好轉。該公司加大對市場開拓的力度，而在銷售策略、生產計劃安排上調整和優化，訂單數量有明顯增加。

另外，上半年收到壽光市財政局節能減排獎補資金1.5億元，是次政府補貼對公司經營業績產生積極影響，帶動盈利增加。