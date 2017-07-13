訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 17:18 重要通告 港股直擊

山東墨龍料中期虧轉盈

山東墨龍(00568)公布，修訂今年上半年業績預告，由原先預期中期虧損0至5000萬元(人民幣‧下同)，修正為預計盈利介乎500萬至1000萬元。去年同期虧損1.46億元。

該公司指出，業績修訂因上半年市場需求回暖，尤其是油田用管類產品需求增加，產品價格按年有所提升，經營業績有所好轉。該公司加大對市場開拓的力度，而在銷售策略、生產計劃安排上調整和優化，訂單數量有明顯增加。

另外，上半年收到壽光市財政局節能減排獎補資金1.5億元，是次政府補貼對公司經營業績產生積極影響，帶動盈利增加。

下載港交所通告原文
  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。