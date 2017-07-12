重要通告 港股直擊

鞍鋼股份(00347)發盈喜，預期截至今年6月底止，中期盈利約18.23億元(人民幣‧下同)，按年上升5.08倍，去年同期盈利3億元。

該公司指出，盈利大幅增加主要由於上半年積極應對鋼材市場變化，適時抓緊鋼材市場轉暖的有利時機，加大品種結構調整力度、強化銷售工作；擇機採購和期現結合、降低原燃料採購成本。

同時，深入推進系統降本工作、深挖內部潛力降低生產成本；強化、細化費用管理、嚴格控制費用支出；在企業內部全面推行市場化運營工作，進一步激發內生動力，拓展盈利空間，從而使公司經濟效益大幅增長。