重要通告 港股直擊

光大國際(00257)發盈喜，預期截至6月底止半年盈利按年增長40%，收益料增加60%；去年同期盈利為12.09億元，收益54.21億元。

該公司指出，盈利及收益大增主要由於期內工程項目高速推進，帶動建造服務收益大幅增加，加上營運項目繼續開源節流，提升效益，推動營運服務盈利增長。

不過，光大國際稱，儘管預計上半年集團將錄得收益及盈利增長，唯全年業績取決於下半年市場情況，以及集團建造項目與運營項目的進展與預算控制，因此仍存在一定不確定性。

該公司預期8月15日公布中期業績。