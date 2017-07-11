今日 12:21
重要通告
港股直擊
朗詩綠色地產(00106)公布，今年上半年簽約銷售額約96.87億元，按年增4.69%。
單計6月份，實現簽約銷售額20.37億元，按年增94.55%。
摩笛誘追落後 百億掃高內銀
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DSE今放榜 1.6人爭一大學學位
紀曉風
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二萬六關非同小可
陸文
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息口趨勢已向上 套樓騎實大笨象
習廣思
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滙豐前主席沈弼英國逝世
港鐵辦共享單車啱KEY
StartupBeat
Why some Hongkongers are wary of equities
Alex Wong｜ EJ Insight
大市步入整固期 機遇不滅
富達國際
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開市焦點:挑戰二萬六關 滙控超買
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美國政治風險升溫 金價連升兩天
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道指標普反覆 納指連升3天
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美國降預測 油價升逾1%
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富達傳解僱數百員工
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港股升穿二萬六 創兩年新高
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特朗普長子公開電郵 對方稱俄羅斯冀損希拉莉名聲
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