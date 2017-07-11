今日 08:10
重要通告
港股直擊
建業地產(00832)宣布，發行本金額2億美元、2018年到期、年息率6厘的優先票據，擬用作償還現有債項。
票據原則上已獲批准在新加坡交易所上市及於正式名單報價。
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