重要通告 港股直擊

高鑫零售(06808)宣布，Bruno, Robert Mercier因需投入更多時間處理若干個人及創業項目，故已辭任集團執行董事、首席執行官兼法定代表之職務，自昨日(11日)起生效。

Mercier辭任後將留任集團擔任高級顧問直至2019年12月底止，以就集團的投資活動及營運向董事會提供意見，認為有關安排將確保其管理層能順利交接及集團可持續營運。

同時，集團宣布，委任Ludovic Frédéric Pierre Holinier為執行董事、首席執行官兼法定代表，同日起生效。