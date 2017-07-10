今日 21:48
重要通告
港股直擊
台泥國際(01136)發盈喜，預期截至今年6月底止，中期業績將錄得盈利，去年同期則錄得虧損1.56億元。
該公司指出，業績由虧轉盈主要因為水泥市場供需面改善，導致區域水泥價格增長，使獲利大幅改善。
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