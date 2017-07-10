今日 08:12
重要通告
港股直擊
中國金茂(00817)發出盈喜，預期截至6月底止，未包括投資物業公平值收益的中期純利按年增長約1倍。
集團表示，預期中期業績按年重大增長，主要由於期內交付結算的銷售物業及一級開發土地大幅增加。
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