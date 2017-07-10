重要通告 港股直擊

復星醫藥(02196)公布，控股股東復星集團今日斥資1448萬元人民幣增持，持股升至約37.88%。

復星集團通過上交所交易系統以每股均價約28.96元人民幣增持約50萬股A股，涉資約1448萬元人民幣。

是次增持後，復星集團持有復星醫藥約9.45億股，佔已發行股份總數約37.88%。復星集團自增持計劃實施以來，累計斥資約2.09億元人民幣，增持A股及H股共計755.18萬股。

復星集團上周四斥資8195萬元人民幣增持復星醫藥，上次增持後，持股升至37.86%。