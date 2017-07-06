今日 18:57
重要通告
港股直擊
新城發展控股(01030)公布，今年上半年累計實現合約銷售金額約490.87億元(人民幣‧下同)，按年增75.01%。
單計6月份，實現合約銷售金額79.12億元，按年增11.59%。
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