今日 13:31
重要通告
港股直擊
聖馬丁國際(00482)公布，該公司今日接獲原告人馮泉於昨日向法院提出對該公司、執行董事洪聰進及陳美惠的清盤呈請書。
該公司表示，將為清盤呈請書尋求法律意見，在適當時候另作公告。
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