今日 07:54
重要通告
港股直擊
龍湖地產(00960)建議發行優先票據，票據的定價，包括總本金額、發售價及利率將透過使用入標定價的方式釐定，所得款項將只用於再融資。
有關票據於新加坡交易所上市的申請現已原則上取得批准。
119億低撈騰訊 大行懶理打壓
今日信報
歐鎧淳：我欠金欠水
譚淑美
｜
今日信報
【信報月刊】一份工、一層樓——柯清輝的簡…
港股兩大罕有現象啟示
呂梓毅
｜
今日信報
【信報月刊】發展AI多死穴 香港瞠乎其…
政策風險與集中風險
陸庭龍
｜
財富管理
不怪社會怪遊戲
StartupBeat
Why Beijing is ambivalent about free trade pact with Washington
Simon Shen｜ EJ Insight
紀要揭示 聯儲對縮表時間有分歧
國際財經 ｜ 今日 03:12
TVB披露陳國強僅持Young Lion 6%股份
重要通告 ｜ 昨日 21:59
科技股助標普納指上揚 油價滑落拖低道指
國際財經 ｜ 今日 05:44
油價急挫逾3% 道指中段續跌
國際財經 ｜ 昨日 23:14
【計量分析】半個見底訊號
即巿股評 ｜ 今日 07:00
美股早段反覆 油價續軟
國際財經 ｜ 昨日 21:49
開市焦點:地緣政治緊張 25700料見阻力
港股直擊 ｜ 今日 08:27
【EJFQ短評】港華燃氣料升勢可持續
即巿股評 ｜ 昨日 21:39
林鄭fb貼文 稱答問大會是好開始
時事脈搏 ｜ 昨日 23:33
澳門勵駿擬售澳門置地廣場
重要通告 ｜ 昨日 22:33
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2017 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞