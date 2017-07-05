重要通告 港股直擊

龍湖地產(00960)建議發行優先票據，票據的定價，包括總本金額、發售價及利率將透過使用入標定價的方式釐定，所得款項將只用於再融資。

有關票據於新加坡交易所上市的申請現已原則上取得批准。