重要通告 港股直擊

時間由你(01327)發盈警，預期截至6月底止中期將錄得綜合虧損淨額大幅增加；去年同期虧損4452.7萬元人民幣。

該公司指出，虧損大幅增加，主要由於按公平值計入損益的金融資產已變現及未變現虧損增加。