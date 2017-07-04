今日 20:20
重要通告
港股直擊
時間由你(01327)發盈警，預期截至6月底止中期將錄得綜合虧損淨額大幅增加；去年同期虧損4452.7萬元人民幣。
該公司指出，虧損大幅增加，主要由於按公平值計入損益的金融資產已變現及未變現虧損增加。
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