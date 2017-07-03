今日 18:50
重要通告
港股直擊
中材股份(01893)發盈喜，預期截至6月底止中期股東應佔淨利潤按年大幅增加。去年同期盈利3.08億元人民幣。
該公司認為，盈利大增，主要歸因於水泥銷售價格及銷量均上升。
基金撤 北水托 恒指開局倒升
今日信報
上月地產經紀3.78萬破頂
【信報月刊】日本Luke炒對沖基金勝人腦
電競概念逢春 首選龍頭騰訊
伊馬仕
｜
今日信報
【信報月刊】換手率遠遜1997 港樓難…
網遊如鴉片
StartupBeat
Containing the Trump threat in Europe
Guy Verhofstadt｜ EJ Insight
A股繼續追落後
王良享
｜
財富管理
【盤房來料】說好的調整似乎來了…..
即巿股評 ｜ 今日 12:56
午後甫開插532點 騰訊重挫半成
港股直擊 ｜ 今日 13:12
【異動股】騰訊急跌至50天線 人民網批王者榮耀
港股直擊 ｜ 今日 13:37
【輪證贏家】恒指等爆單邊 食住花生先
即巿股評 ｜ 今日 11:14
半日出方向 恒指急挫286點
港股直擊 ｜ 今日 12:31
港股突插逾三百點 騰訊挫3%
港股直擊 ｜ 今日 11:58
人民網批王者榮耀 騰訊市值蒸發1100億
港股直擊 ｜ 今日 17:34
開市焦點:滙控料續超買 內房股熱鬧
港股直擊 ｜ 今日 08:27
港台拒臨時抽調《頭條新聞》 促無綫交代
時事脈搏 ｜ 今日 14:55
新海連大股東妻被監視居住 取消上市計劃
港股直擊 ｜ 今日 10:16
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2017 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞