今日 22:36
重要通告
港股直擊
力高地產(01622)公布，截至今年6月底止，半年合約銷售額約50.49億元人民幣，按年增長47.24%。
期內，建築面積約48.9萬方米，按年減少0.2%。
債券通今啟航 北向首批搶手
今日信報
盧安迪與諾獎經濟大師結奇緣
【信報月刊】換手率遠遜1997 港樓難…
誘因與行為
任志剛
｜
今日信報
【信報月刊】陶冬：中美齊縮表 資產泡沫瀕…
亞馬遜「創造的破壞」
StartupBeat
Li Ka-shing leads flood of Chinese investment into Israel
Mark O'Neill｜ EJ Insight
加息下債券投資部署
許長泰
｜
財富管理
【盤房來料】航運股今年業績應有改善
即巿股評 ｜ 今日 12:58
【異動股】中國集成跌至1仙 五日累瀉96%
港股直擊 ｜ 今日 13:58
港滙午後跌穿7.81 逾17個月低
香港財經 ｜ 今日 14:38
債券通開通 首日總成交70.48億人幣
香港財經 ｜ 今日 18:01
7月開局恒指收升19點 資金追內房股
港股直擊 ｜ 今日 17:03
新加坡樓價連跌15季
國際財經 ｜ 今日 13:26
路透:債券通首日上午成交額67.8億人幣
香港財經 ｜ 今日 13:15
債券通今開通 多家銀行完成首筆交易
香港財經 ｜ 今日 15:55
渣打料海外投資者持中國債券年底增至9500億
香港財經 ｜ 今日 11:41
黃之鋒等被刑事控藐視法庭案押後再審
時事脈搏 ｜ 今日 12:41
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2017 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞