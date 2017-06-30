重要通告 港股直擊

富豪產業信託(01881)以13.6億元的作價，向富豪國際(00078)向百利保(00617)各佔50%的合營收購位於土瓜灣之富薈馬頭圍酒店權益。

該酒店擁有340個客房，總樓面面積約6298平方米，有蓋樓面面積約9490平方米，該酒店已獲發佔用許可證及酒店牌照，酒店已開始營業及現仍處於試業階段。

富豪產業信託將會以酒店或其所持有其他資產所抵押，取得的現有或新造銀行融資撥付代價。世紀城市(00355)及百利保擬運用交易事項所產生所得款項作營運資金用途。