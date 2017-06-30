重要通告 港股直擊

本港建築公司恆誠建築(00994)今日起至7月5日中午招股，按每股0.8元至1元發行1.28億股，10%集資最多1.28億元，另外15%超額配股權。一手4000股，入場費4040.31元。

按中間價每股0.9元計算，集資淨額約5580萬元，約35%用作加強本港市場地位以把握獲利項目；約35%用作未來項目發出履約保證而提供資金；約20%用作購買額外機械及設備以升級及替換部分陳舊機器；及約10%用作一般營運資金。

預期股份將於7月7日定價，7月17日起聯交所掛牌。

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