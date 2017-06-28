今日 19:23
重要通告
港股直擊
華廈置業(00278)公布，截至3月底止全年盈利7734.77萬元，按年增18.3%。每股盈利0.64元，末期息11仙，特別息12仙，共派23仙。
期內，收入2366.4萬元，按年跌49.44%。
股仔斬倉6企損手 爆盈警潮
今日信報
劉曉波願出國治療 傳不獲批
樓價幾時回?「縮表」促見頂 ?
呂梓毅
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今日信報
邊隻股第三季看升 ?
伊馬仕
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今日信報
花旗盧韋柏：外資行定位要清晰
紅旗法案啟示
StartupBeat
20 years after handover: Four major economic issues we examined
Tsang Kwok-ping｜ EJ Insight
耶倫言論不能盡信
陸庭龍
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財富管理
【盤房來料】留意港交所有冇大禮收
即巿股評 ｜ 今日 12:54
【回歸20年】機場停機坪鋪紅氈 記者攜傘毛巾要寄存
時事脈搏 ｜ 今日 10:56
【回歸20年】習近平稱訪港有三目的:祝福支持及謀劃未來
時事脈搏 ｜ 今日 12:35
大摩升滙控目標至84元 多重因素利好
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開市焦點:期結日料挾高 憧憬習訪港送禮
港股直擊 ｜ 今日 08:29
【回歸20年】習近平明到石崗軍營 傳媒禁攜筆及液體
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李小加:港須轉型迎中國資本出口時代
香港財經 ｜ 今日 10:05
花旗:銀行股已大幅跑贏 籲買2本地券商股
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半日反彈227點 金融汽車股亮眼
港股直擊 ｜ 今日 12:32
【回歸20年】習近平接見梁振英 對其工作充分肯定
時事脈搏 ｜ 今日 14:32
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