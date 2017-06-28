今日 09:53
重要通告
港股直擊
仁瑞投資(02322)公布截至3月底止，全年虧損收窄至1769.3萬元，每股基本虧損0.48仙，不派息；前一年度錄得虧損1875.4萬元。
期內，收入21.37億元，按年增長55.59%。
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