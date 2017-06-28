重要通告 港股直擊

慕詩國際(00130)公布，截至今年3月底止年度業績，股東應佔虧損5200萬元，每股虧損18仙，派末期息2仙。

對上一個年度亦錄得虧損5651.5萬元，每股虧損20仙。

期內，收益2.8億元，按年下跌14.51%。