重要通告 港股直擊

雋泰控股(00630)發盈警，預期截至6月底止中期業績錄得重大虧損。該公司去年同期虧損871.1萬元。

該公司表示，重大虧損乃主要由於上市證券中，持作買賣投資之已變現公平值虧損所致。