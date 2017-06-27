今日 07:55
重要通告
港股直擊
高雅光學(00907)公布截至3月底止全年業績，期內扭虧為盈，賺803.8萬元，每股基本盈利2.48仙，不派息；前一年度錄得8672.9萬元虧損。
期內，收益1.36億元，按年下跌35.59%。
細價股災15年最慘 蒸發497億
今日信報
花旗盧韋柏：外資行定位要清晰
邊隻股第三季看升 ?
伊馬仕
｜
今日信報
強勢板塊尋寶 汽車電子可吼
劉曉波末期肝癌 獲保外就醫
以錢生財策略無以為繼
格羅斯
｜
財富管理
兩個街市難題 亞馬遜腦交戰
StartupBeat
Conflicting interests in finance
Joseph Yam｜ EJ Insight
Webb「50隻衰股圖」爆煲股集中兩莊家
即巿股評 ｜ 今日 02:08
細價股爆股災 品質國際急售3細價股
重要通告 ｜ 昨日 23:09
醫改延誤及科技股受壓 美股下滑
國際財經 ｜ 今日 05:39
耶倫預期有生之年 不再經歷金融海嘯
國際財經 ｜ 今日 02:00
勒索病毒再度發動攻擊 多間大企業中招
國際財經 ｜ 今日 01:23
美股早段跌 科技股受壓
國際財經 ｜ 昨日 21:43
鎮科全年多賺21倍 派息21.3仙
重要通告 ｜ 昨日 22:17
美滙偏軟 金價微升
國際財經 ｜ 今日 03:22
仁天科技折讓逾6%配股 淨籌3.51億
重要通告 ｜ 昨日 22:59
歐洲股市收市下跌
國際財經 ｜ 今日 00:03
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2017 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞