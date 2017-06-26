今日 22:04
重要通告
港股直擊
長江製衣(00294)公布，截至今年3月底止，全年盈利3038萬元，按年增長5.88倍，每股盈利0.15元，派末期息0.1元。
期內，收入8億元，下跌14.72%。
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