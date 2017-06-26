今日 21:34
重要通告
港股直擊
中國聯通(00762)在上交所發布通告指出，注意到近日有媒體報道，包括阿里巴巴和騰訊(00700)等投資者將參與認購該公司發行的股份。
該公司澄清，截至目前非公開發行的具體實施方案，包括發行對象、發行規模、發行價格，以及募集資金用途等正在籌劃論證階段，尚未確定。
聯通指出，並不知悉有關報道的訊息來源，亦並未與任何潛在投資者簽署過具有約束力的框架協議或認購協議等法律文件。
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