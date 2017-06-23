今日 09:15
重要通告
港股直擊
華禧控股(01689)公布截至今年3月底止全年業績，股東應佔溢利4819.9萬元，按年增長6.93%，每股盈利14.21仙，派末期息6仙。
期內，收入按年2.6億元，按年增長3.13%。
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