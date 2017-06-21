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今日 09:11 重要通告 港股直擊

【新股追蹤】路勁分拆勁投國際上市籌23億

路勁基建(01098)宣布，分拆勁投國際主板上市，每股招股價介乎4元至5.5元，發售4.185億股，集資額16.74億元至23.02億元，倘超額配股權獲悉數行使，集資額介乎19.25億元至26.47億元。

路勁基建表示，為使股東可優先參與股份發售，預期合資格路勁股東將獲邀申請勁投股份約10%，預期有關股份自國際配售股份當中提呈發售，基準為每持有17股完整倍數可認購一股勁投股份。

勁投從事收費高速公路業務，旗下5條高速公路位於河北、山西、安徽及湖南省，總里程約340公里。

下載港交所通告原文
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